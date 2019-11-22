Николаевский таксист рассказал, что ночью к нему в машину ломился неизвестный – угрожал ножом и предлагал «поехать в лес»

В Николаеве ночью 22 ноября неизвестный мужчина угрожал водителю, который припарковался в госпитале на Намыве, на закрытой парковке морга.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал водитель, на которого напали.

Злоумышленника он описал как коренастого, «импозантного мужчину» возрастом около 40 лет, ростом 170-175 сантиметров. Происшествие случилось примерно в 1:30 ночи.

«Подходит он и стучит кулаком. Хорошо, что двери заблокированы были. Диалог такой: - В лес поедем? - В смысле? - В прямом! – говорит мужчина и достает армейский нож. Я газ в пол. Он кидается на капот. Но поняв, что я его раздавлю, успевает отбежать. Бьет ногами по машине», - рассказывает водитель.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что водитель является таксистом и он сообщил о случившемся в полицию. На место тогда прибыли патрульные, которые осмотрели территорию в поисках людей, которые подпадали под приметы возможного нападавшего, но в окрестностях никого не оказалось. Информацию о случившемся внесли в Журнал единого учета правонарушений.

Напомним, что ранее в Николаеве осудили юную парочку, едва не убившую таксиста.