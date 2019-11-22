На Сумщине СБУ задержала двух мужчин, которые пытались отправить каннабис в РФ дроном

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Современный способ перемещения «товара» за границу решили опробовать наркодельцы из Кривого Рога.

Об этом сообщает прес-центр СБ Украины.

Так, пакеты с каннабисом контрабандисты на собственном автомобиле доставляли в один из приграничных районов Сумщины. Вблизи государственной границы «товар» фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.

«СБУ задержала двух торговцев во время очередного «воздушного сообщения»: в рейс длжны были отправить 5 килограммов марихуаны», - сообщили  в спецслужбе.

За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Напомним, в Черновицкой области пограничники открыли стрельбу по контрабандистам, есть раненые.

Роман Свиридов

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