В Киеве будут судить аферистов, которые выдавали себя за представителей корпорации «Tesla» и выманили 12 миллионов

В Киеве будут судить двух подозреваемых в организации фейкового представительства компании «Tesla Motors Inc».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

С 2017 по 2019 год они образовали в Украине ряд компаний – псевдопредставительств американской компании «Tesla Motors Inc», использовав при этом схожие названия. Кроме того, подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации «Tesla», а также автомобилей этой марки.

В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на деятельность на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все деньги от потенциальных инвесторов они присвоили – обманули 25 человек на сумму более 12 миллионов гривен.

Напомним, ранее на Черниговщине аферист выдал себя за сотрудника СБУ и собирал с бизнесменов «пожертвования».