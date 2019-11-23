В Днепре неизвестные в балаклавах избили активиста - в полиции открыли дело по статье «хулиганство»

В пятницу, 22 ноября, в Днепре неизвестная группа лиц избила 23-летнего активиста.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

Информация об избиении местного жителя поступило на линию «102» в 22:00. По словам 23-летнего заявителя, неизвестные мужчины напали на него в помещении по улице Владимира Мономаха город Днепр. В дальнейшем он обратился в больницу. По предварительному диагнозу врачей, мужчина получил легкие телесные повреждения.

В полиции уточнили, что инцидент квалифицировали как хулиганство и открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 УК. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и разыскивают злоумышленников.

Активист Владислав Мельничук на своей странице в Facebook написал, что нападавших было пятеро и они были в балаклавах.

«Около 22 часов вечера пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение «Просвіти» в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа», - рассказал активист.

Напомним, как в Запорожье неизвестный ранил ножом ромскую активистку, она в реанимации.