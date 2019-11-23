Мужчина, который присутствует на видео о пытках и казни человека, снятом в Сирии в 2017 году, занимается патриотическим воспитанием молодежи в РФ.

Об этом пишет «Фонтанка».

Напомним, что в 2017 году в сети опубликовали видео издевательств российских наемников над неизвестным в Сирии. На кадрах видно, как несколько русскоговорящих солдат пытают под песню о российском спецназе сильно избитого и, вероятно, раненного мужчину кувалдой, ломая ему конечности.

Так, журналисты связывают с ЧВК «Вагнер» 39-летнего бывшего военного из Брянска по имени Руслан. По их словам, знакомые мужчины опознали его на групповой фотографии, сделанной в день убийства.

«Фонтанка» пишет, что ранее Руслан участвовал в боевых действиях в Чечне. В 2017 году, по словам его знакомых, он ездил в командировку в Сирию. Издание обнаружило данные загранпаспорта Руслана и сведения о том, что он летал в Сирию на чартерном рейсе из Ростова. Сейчас мужчина занимается патриотическим воспитанием молодежи. В соцсетях доступны его фотографии в казачьей форме.

Сам мужчина в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что никогда не был в Сирии, не состоял в частной военной компании, а в 2017 году не покидал Брянск. Он пообещал предоставить изданию фотографию своего загранпаспорта, но не сделал этого. По его словам, сейчас он работает волонтером в губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина в Брянске и участвует в школьных соревнованиях по ориентированию и туризму.

В новых записях, появившихся в интернете в ноябре 2019 года, видно, что после пыток этого человека расчленяют и сжигают. «Новая газета» сообщила 20 ноября, что на записи присутствует боец ЧВК «Вагнер» Станислав Д., бывший полицейский из Ставрополя. Всего в казни, по информации «Фонтанки», участвовали шесть человек.

Ранее сообщалось, что международные расследователи нашли доказательства участия ЧВК «Вагнера» в войне в Ливии.