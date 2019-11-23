«Ехал в Киев к старым друзьям»: На Ровенщине полиция задержала «вора в законе» по прозвищу «Тэнго Питерский»

В Ровенской области сотрудники Нацполиции задержали «вора в законе» по прозвищу «Тенго Питерский» или «Тенго Гальский» (настоящее имя - Тенгиз Чарая).

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как известно, на протяжении последних трех лет «Тенго Питерский» несколько раз незаконно пересекал границу Украины, за что его задерживали правоохранители с последующим выдворением в Турцию. Последний раз это было в октябре 2019 года.

Так, в полицию поступила информация о том, что на территории Украины незаконно находится «вор в законе» и в ближайшее время он собирается ехать в столицу. Установив его вероятный маршрут, ночью 22 ноября правоохранители на трассе «Киев-Чоп», около города Корец провели операцию по его задержанию.

Предоставить документы 37-летний гражданин Грузии не смог, лишь имел при себе поддельное водительское удостоверение. Автомобиль, на котором передвигался Тенгиз Чара, также имел явные признаки поддельных номерных агрегатов. Свое пребывание в Украине и поездку в Киев охарактеризовал дружественным визитом к старым друзьям.

Сообщается, что задержанный, 37-летний гражданин, был коронован в 2014 году в городе Санкт-Петербург. За его плечами несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за покушение на убийство.

По данным оперативников, Тенгиз Чара намеревался наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений.

Сотрудники управления Государственной миграционной службы Украины в Ровенской области составили административный протокол по факту нарушения правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины. В ближайшее время он будет выдворен за пределы Украины.

Ранее сообщалось, что «Тенго Гальского» в 2016-2018 годах пять раз авиарейсами выдворяли в Турцию.

В отличие от законодательства Грузии и России, законодательство Украины не позволяет в полной мере бороться с «ворами в законе», поскольку отсутствует уголовная ответственность за их действия и статус, и таких лиц в Украине ожидает максимум — принудительная депортация. Как известно, в 2016 году большинство николаевских нардепов «саботировали» голосование за законопроект против «воров в законе».