Жителя Николаевщины оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он незаконно спилил 49 акаций

Вознесенский районный суд приговорил к штрафу в 17 тысяч гривен местного жителя, который незаконно спилил 49 акаций.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Мужчину осудили за незаконную вырубку леса на землях лесного фонда – на территории урочища Тимирязевка государственного предприятия «Вознесенское лесное хозяйство».

В результате противоправных действий государству нанесли ущерб на сумму 62,5 тысячи гривен. Кроме штрафа и судимости мужчину наказали тем, что конфисковали у него бензопилу.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные задержали трех мужчин, которые незаконно срубили около 10 деревьев.