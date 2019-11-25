В США окружным прокурором выбрали сына левых экстремистов, осужденных за убийство полицейских

В США 5 ноября на выборах окружного прокурора Сан-Франциско с минимальным перевесом победил 39-летний Чеза Будин.

Об этом сообщает «Медуза».

Основной задачей окружного прокурора является поддержка уголовного обвинения в суде. Офис окружного прокурора, который вскоре возглавит Будин, также осуществляет надзор за следствием и санкционирует уголовное расследование. Кроме того, структура защищает жертв преступлений и представляет интересы местной власти в рамках некоторых юридических процедур.

Родители Будина – члены левой террористической группы, в 1980-е они были осуждены за участие в вооруженном ограблении с убийством инкассатора и полицейских. 20 октября 1981 года шестеро членов «Черной армии освобождения» и организации M19CO напали на инкассаторскую машину компании «Бринкс» в поселке недалеко от Нью-Йорка. Нападавшие убили одного и ранили еще двух охранников, похитили более полутора миллионов долларов наличными и скрылись. При попытке задержания грабители открыли автоматный огонь по полицейским, убив одного на месте и смертельно ранив другого, и попытались скрыться. Все участники ограбления были в итоге задержаны. Отец Будина Дэвид Гилберт назвал случившееся «попыткой экспроприации», что деньги предполагалось потратить на «создание армии» и «националистические программы» для афроамериканцев.

Мать Будина Кэти Будин была освобождена досрочно, отбыв 22 года лишения свободы. Отец Дэвид Гилберт приговорен к 75 годам без права на досрочное освобождение. Матери Будина удалось договориться со своими соратниками по левой группировке «Weather Underground» Биллом Эйерсом и Бернардиной Дорн, что они усыновят Чезу.

Спустя годы Чеза закончил колледж в одном из лучших в стране Йельском университете, а в 2003 году получил магистерскую степень в Оксфорде (выиграв престижную стипендию Родса), где изучал вопросы вынужденной миграции и южноамериканскую политику. После этого он провел около года в Венесуэле – в том числе работал переводчиком главы государства Уго Чавеса.

В 2011 году Будин закончил школу права Йельского университета. С тех пор и до недавнего времени он работал в офисе государственного защитника в Сан-Франциско, где, например, добился вынесения важного судебного решения, обязавшего суды учитывать имущественное положение обвиняемого при назначении денежного залога.

Требование полной отмены денежного залога как меры пресечения было одним из важных пунктов предвыборной программы Будина. Он и его сторонники считают эту практику дискриминационной: богатые обвиняемые, даже если речь идет о серьезных преступлениях, всегда могут таким образом выйти на свободу до приговора суда – в то время как бедные, даже если вменяемые им преступления не так существенны, автоматически отправляются за решетку. Это, в свою очередь, влияет на этнический состав заключенных. В Сан-Франциско больше половины находящихся в тюрьмах – афроамериканцы, хотя их доля в общем населении округа – только 6%.

Будина причисляют к сравнительно новому движению «прогрессивных прокуроров» - политиков, избирающихся на должности обвинителей в надежде повлиять на уголовно-исполнительную и пенитенциарную политику Америки. Сторонники этого либерального течения выступают против жесткой борьбы с преступностью и бескомпромиссной войны с наркотиками, превалировавших до недавнего времени в США.

Против кандидатуры Будина были главным образом местный профсоюз сотрудников правоохранительных органов и разного рода правые организации. Утверждается, что они собрали и потратили на кампанию против Будина более 600 тысяч долларов. Большая часть этих денег ушла на производство и распространение на телевидении и в соцсетях заявлений и видеороликов, в которых делался упор на то, что у Будина нет прокурорского опыта. А еще – на историю его семьи. Сам Будин не только не избегал упоминаний о родителях, но и превратил свою семейную историю в иллюстрацию собственных идей. Он заявил, что провел больше 140 ночей в тюрьмах, когда приезжал к родителям на свидания.

Напомним, ранее сообщалось, что приближенный к Трампу бизнесмен, замешанный в скандале с увольнением посла США, оказался владельцем «Дормашины» в Николаеве.