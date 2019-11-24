На Закарпатье аферист изготавливал поддельные паспорта Румынии и продавал их по 150 евро

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СБУ и полиция задержали на Закарпатье жителя поселка Солотвино, который наладил массовое производство и сбыт поддельных паспортов Румынии.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Паспорта он изготавливал для украинцев, в дальнейшем документы использовались для нелегальной миграции. Фальшивки преступник передавал заказчикам после получения согласованной суммы на свой банковский счет.

Задержали мужчину в 23 ноября в Рахове после продажи поддельного паспорта. Цена сделки составила 150 евро.

Напомним, ранее жителей Закарпатья стали лишать венгерского гражданства, потому что они подделывали документы, чтобы его получить.

Вадим Богданов

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