В Беларуси арестовали журналиста – родственники говорят, что ему подкинули наркотики

В Беларуси журналист Владимир Чуденцов задержан и находится в брестском СИЗО. Его сняли с поезда в пункте пропуска через границу «Брест».

Об этом сообщает «Еврорадио».

По словам матери Владимира Нины Зуевой, у её сына нашли пакет с каким-то веществом:

- Адвокат с ним уже виделась, она рассказала мне, что в поезде он отлучился в туалет и оставил сумку с вещами. А потом к нему таможенники в поезде подошли, начали обыскивать и нашли в сумке пакет, мне сказали, что с наркотиками.

После этого в минскую квартиру Владимира Чуденцова, где он проживает вместе с матерью, ворвались четыре человека с собакой и начали обыск:

- Они сказали, что это брестская таможня, - рассказывает мать журналиста. - Начали обыскивать квартиру. Нашли ещё два пакета, причём в таких местах, где нужно было перевернуть стол и кровать. Пакеты были приклеены скотчем.

- У нас дверь не закрывается. Дочь живёт этажом ниже нас. Я могу спуститься к ней и сидеть 10-15 минут. А в это время в квартиру может войти, кто угодно и приклеить что угодно. Володя никогда не увлекался наркотиками. Он не пил, не курил, не употреблял. И будем честны – на наркотики у него никогда денег не было, - женщина уверена, что это провокация.

В МВД отказались давать комментарии насчёт задержания и места содержания Владимира Чуденцова.

Блогер Nexta высказывает предположение, что наркотики Чуденцову подбросили, и сделали это именно из-за того, что власти подозревают его в причастности к телеграм-каналу «Nexta_tv». Если это действительно так, то преследование Владимира Чуденцова будет похоже на дело московского журналиста Ивана Голунова, которому подкинули наркотики из-за его громкого расследования о коррупции в московском похоронном бизнесе.

Владимир Чуденцов занимается журналистикой с 1990-х. Тогда он занимался пролукашенковской пропагандой. С течением времени он ушёл из государственных СМИ, изменил фамилию и устроился журналистом на TUT.by. После скандала уволился и основал сайт by24.org, занял радикальную антироссийскую позицию.