В Днепре организатор конвертцентра пытался скрыться от СБУ, разбил свой «Lexus» и повредил 10 автомобилей

СБУ задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который оказывал сопротивление и пытался скрыться.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через фиктивные финансово-хозяйственные операции. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей. Среди «клиентов» злоумышленников было более 20 коммерческих структур и несколько государственных и коммунальных предприятий региона.

СБУ провела обыски в офисе, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. В ходе официальных следственных действий в автомобиле одного из организаторов, злоумышленник стал сопротивляться и попытался скрыться. Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако успел повредить почти 10 частных автомобилей. Во время задержания мужчина пытался угрожать «оперативникам» несуществующими связями в правоохранительных органах. В машине злоумышленника обнаружили более 2,1 миллиона гривен, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях изъяли более одного миллиона гривен, документацию и печати.

Напомним, ранее николаевские налоговики заподозрили фирму в обналичивании почти ₴50 миллионов за пять дней.