Из подконтрольной боевикам территории в РФ пытались провезти 22 обезьяны

В Ростовской области задержали автомобиль, в котором незаконно пытались провезти на территорию Российской Федерации 22 обезьяны.

Об этом сообщили в Южном таможенном управлении РФ.

Легковой автомобиль задержали во время пресечения украинско-российской границы вне пункта контроля. В багажнике находились коробки для переноски домашних животных, в которых были 22 обезьяны – предположительно, зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС.

Документов на животных также не было. Их передали в Краснодарский зоопарк, где в настоящее время животные находятся под ветеринарным надзором.

Отметим, что Ростовская область граничит с территорией Украины, которая сейчас находится под контролем боевиков «Л/ДНР».

По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к нарушению законодательства.

Напомним, как в аэропорту «Борисполь» таможенники предотвратили контрабанду 1600 щеглов – часть птиц погибла.