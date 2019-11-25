В Харькове неизвестные подорвали автомобиль местного адвоката

В центре Харькова на улице Чайковской неизвестные взорвали автомобиль.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Харьков 1654»

Отметим, предварительно, автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации.

Сообщается, что взрыв произошел, когда владелец автомобиля сел за руль. В результате происшествия были повреждены припаркованные поблизости автомобили, а также частично выбиты окна в здании.

Издание «Ху**ый Харьков» на своей странице в Twitter сообщает, что в результате подрыва автомобиля пострадал адвокат Андрей Гагун.

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва автомобиля в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Как отмечается, по Харькову и области введена полицейская операция «Перехват».

Местные СМИ писали, что предварительно, автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации.

«Механические повреждения получили автомобили, находившиеся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации», - рассказали подробности в полиции.

Напомним, в Кропивницком у здания СИЗО расстреляли из автомата экс-высокопоставленного сотрудника МВД.