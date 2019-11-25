Депутат Ивануна заявил, что фермер из Доманевского района «заказала» добробатам своих пайщиков

Игорь Ивануна (фото из архива) Депутат Николаевского областного совета Игорь Ивануна заявил, что фермер из Доманевскго района наняла «добробатов» против своих же пайщиков.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что его обвинили в рейдерстве и посетовал на тяжесть защиты интересов жителей сел. Далее он пообещал в течение недели обнародовать информацию об инциденте нападении на пайщиков более подробнее.

– Все, что озвучивали по Доманевке, я думаю, в ближайшие дни недели вы увидите: определенные заявления, опросы полиции. А в двух словах, произошло то, что в моей практике еще не было. Я не сильно, как видите, сегодня улыбаюсь, поскольку фермер из Доманевки – Зоря, Зорыха – ее по-разному называют, наняла против своих пайщиков, как они себя называют, добробаты. Добробаты выполнили свою функцию, побили некоторых людей. Эти люди написали соответственные заявления, они снимут побои, поэтому для этой фермерши «Орфей» и «Алмаз» [два сельскохозяйтсвенных общества, где учредителем и владельцем значится Зоря Ирина Владимировна, - ПН], я хочу сказать ей одно: уважаемый фермер, вызвав добробатов, которые пришли с войны, я понимаю, что им сейчас, может, не чем заняться и это, может, их хлеб, но вы их наняли, чтобы они били ваших пайщиков. Эти все показания будут, люди, вся область увидят. Просто, чтобы мы не писали текст обычные, это все будет сделано. Поэтому, мне очень жаль, что вы это сделали. Я вам скажу одно, что это начало конца вашей деятельности как фермера, если вы ведете себя так по отношению к своим пайщикам, нанимая наемников, – заявил Ивануна.

Отдельно он обратился к людям, которых по его словам, наняла для противостояния фермерша.