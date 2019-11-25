Экс-главу Нацкомисии по тарифам Вовка объявили в международный розыск

Интерпол объявил в международный розыск бывшего главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству «Украинские новости».

- Он в международном розыске, - сказал он.

По словам собеседника, материалы по международному розыску в Интерпол подавали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, Вовк и еще пять человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК). В апреле, до объявления подозрения, Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию. Он заявил, что не вернется в Украину из-за отсутствия доверия к правоохранительной и судебной системе.

5 сентября суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка, 18 сентября такое же решение было вынесено в отношении Бутовского. 14 августа он был объявлен в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать. 11 ноября ВАКС заочно арестовал Вовка по делу «Роттердам +».

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину».