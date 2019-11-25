В Киеве разрисовали свастиками памятник еврейскому писателю

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

Памятник находится на улице Рогнидинской вблизи Центральной синагоги города.

Полицейские изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения и начали уголовное производство по части 1 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как известно, в конце августа возле Врадиевки неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Позже подобное преступление произошло в селе Богдановка Доманёвского района.

Напомним, что жителю Киевщины вручили подозрение за осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области.