На Киевщине задержали криминального авторитета с удостоверением журналиста «Власти и закона» – он с подельниками жестоко избил мужчину

В Киевской области задержали криминального авторитета и его подельников за жестокое избиение мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В конце ноября прошлого года в ночном заведении города Борисполь трое неизвестных жестоко избили битами мужчину. В такой способ нападающие продемонстрировали «свое верховенство» над отдыхающими людьми.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевской области. Задержали нападавших сотрудники криминальной полиции, полка полиции особого назначения и бойцы «КОРД» по месту жительства.

Во время обысков в помещениях задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли различные ножи, металлическую биту, мачете.

«Самый старший из группы нападающих - ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя СМИ. Его близкий друг-побратим и «правая рука» - неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав-Хмельницкий. Третий фигурант - 34-летний житель Борисполя, который тоже влияет на криминогенную ситуацию», – пояснили в полиции.

Всем мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).

Правоохранители обратились с ходатайством об избрании для них меры пресечения - содержание под стражей.

Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевской области.

Напомним, как в Николаеве пьяный «общественный борец с коррупцией» напал на патрульного.