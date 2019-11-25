На Киевщине задержали криминального авторитета с удостоверением журналиста «Власти и закона» – он с подельниками жестоко избил мужчину

В Киевской области задержали криминального авторитета и его подельников за жестокое избиение мужчины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.
В конце ноября прошлого года в ночном заведении города Борисполь трое неизвестных жестоко избили битами мужчину. В такой способ нападающие продемонстрировали «свое верховенство» над отдыхающими людьми.
Полицейские установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевской области. Задержали нападавших сотрудники криминальной полиции, полка полиции особого назначения и бойцы «КОРД» по месту жительства.
Во время обысков в помещениях задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли различные ножи, металлическую биту, мачете.
«Самый старший из группы нападающих - ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя СМИ. Его близкий друг-побратим и «правая рука» - неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав-Хмельницкий. Третий фигурант - 34-летний житель Борисполя, который тоже влияет на криминогенную ситуацию», – пояснили в полиции.
Всем мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).
Правоохранители обратились с ходатайством об избрании для них меры пресечения - содержание под стражей.
Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевской области.
Напомним, как в Николаеве пьяный «общественный борец с коррупцией» напал на патрульного.