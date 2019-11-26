В Николаеве неизвестные украли металлические планки со ступенек магазина

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В Николаеве неизвестные украли металлические планки со ступенек магазина на улице Московской.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила владелица магазина Наталья Сусуловская.

«У меня много что воровали и из магазина, и возле магазина... Я давно не удивляюсь. Нищета и дурь неискоренимы. Но сегодня прям удивили, повырывав со ступенек планки», - написала Наталья.

В комментариях предположили, что воры украли планки, потому что те сделаны из цветного металла.

Напомним, что ранее в Николаеве вор украл в детском магазине два костюма и платье и попал на камеры наблюдения.

Вадим Богданов

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