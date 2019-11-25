Прижигал паяльной лампой, - житель Переяслава три часа пытал мужчину, которого он посчитал любовником своей жены

В Киевской области житель Переяслава заподозрил свою жену в измене. Чтобы «выяснить все вопросы» он похитил вероятного любовника своей жены.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Неизвестные в масках с прорезями для глаз напали на 38-летнего мужчину в его жилье. Они избили мужчину, одели ему на руки наручники, а на голову – полиэтиленовый пакет, погрузили в багажник авто и вывезли в неизвестном направлении.

«Один из них продолжил пытать мужчину, бил деревянной битой по голове, прижигал газовой паяльной лампой бедра. Издевательства продолжались почти три часа. После чего пленника отпустили домой», - сообщили в полиции.

Пострадавший мужчина обратился в полицию. Оперативники установили и задержали злоумышленника, им оказался 43-летний местный житель. Подозреваемого поместили под круглосуточный домашний арест. Пострадавший с многочисленными травмами находится на лечении. Полиция принимает меры по установлению и задержанию других участников похищения.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина и женщина похитили свою знакомую и вывезли в лес.