Взрыв машины адвоката в Харькове: полиция вышла на след подозреваемого, но его автомобиль нашли сожженным

В Харькове нашли сожженной машину вероятных подрывников, которые утром 25 ноября взорвали автомобиль в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Утром в Харькове возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль «Toyota Camry».

В результате происшествия никто не пострадал, однако механические повреждения получили пять автомобилей, находившихся в эпицентре взрыва.

Для оперативного розыска злоумышленников в Харькове и области ввели полицейскую операцию «Перехват».

«Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил "Opel Vectra" с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастны к совершению преступления лица скрылись с места происшествия. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем», - говорится в сообщении.

Сейчас автомобиль осматривают эксперты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают причастных к преступлению лиц.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) УК.

Напомним, в Кропивницком у здания СИЗО расстреляли из автомата экс-высокопоставленного сотрудника МВД.