В Киеве задержали вора в законе «Дато Свана», которого неоднократно выдворяли из Украины

Правоохранители задержали в Киеве 47-летнего гражданина Грузии, неоднократно судимого за разбойные нападения. За указанные преступления он провел в местах лишения свободы более 20 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г. Киеве.

Работники уголовного розыска столичной полиции совместно с сотрудниками Днепровского управления полиции задержали вора в законе, который в начале нынешнего года незаконно пересек украинскую границу. Приехав в столицу, человек встречался с представителями преступной среды.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, задержанным оказался гражданин Грузии, 1972 года, неоднократно судимый за разбойные нападения. Наказание отбывал в Российской Федерации, где в местах лишения свободы провел 21 год.

Вор в законе с уголовным прозвищем Дато Сван был коронован в марте 2014 года в Турции. В Киеве и других регионах намеревался управлять криминальным миром. В частности, собирался организовывать, проводить и непосредственно участвовать в так называемых «сходках» для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния. Также он планировал привлекать к преступной деятельности молодежь для сохранения «преступных традиций», добавил руководитель столичной полиции.

В настоящее время решается вопрос о выдворении иностранца за пределы государства и запрета въезда в Украину.

Напомним, что в июле этого года в Одессе за незаконное пересечение границы задержали «вора в законе» «Дато Свана». Тогде его доставили в центр для лиц без гражданства в Мартыновке в Николаевской области, после чего он был депортирован.

Справка: Герлиани Давид Нугзарович «Дато Сван» родился 25 июня 1972 года в Гульрипши. В 2003 году суд г. Москва осудил на 10 лет по 162 ч.3, 69 ч.5, 97 ч.1 УК РФ. В марте 2014 года коронован в Турции. 18 июня 2016 года задержан сотрудниками ГУУР НП Украины в Одессе, 19.06.2016 депортирован в Грузию.