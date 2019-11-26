В Николаеве рецидивисту дали 1,5 года тюрьмы за кражу 15 «киндер-сюрпризов»

В Николаеве ранее судимому мужчине назначили наказание в 1,5 года лишения свободы за кражу 15 «киндер-сюрпризов».

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Заводского районного суда Николаева.

В суде обвиняемый рассказал, как еще в феврале 2017 года он зашел в один из супермаркетов за покупками. Он уверял, что когда увидел сладости, то решил угостить ими детей, которые были на улице, но поскольку у него не было денег, то он украл товар.

Стоит отметить, что у этого мужчины уже был ряд судимостей за аналогичные преступления.

В 2018 и 2019 году его три райсуда в Николаеве признали виновным в кражах из супермаркетов 5 упаковок колбасы, 3 пачек кофе и 15 плиток шоколада.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), назначив наказание в виде года лишения свободы. А с учетом поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, ему в итоге назначили один год и шесть месяцев тюремного срока.

Напомним, как в Николаеве 36-летний местный житель украл из супермаркета сладости и выбросил их, когда за ним начали гнаться.