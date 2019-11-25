На Николаевщине за предложенную патрульным взятку в 500 гривен водителя наказали штрафом в 17 раз больше

В Николаевской области водителя наказали штрафом в 8 тысяч 500 гривен за то, что он предлагал патрульным взятку.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Николаевского районного суда Николаевской области.

Патрульные остановили водителя вечером 6 августа на трассе «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» на территории Николаевского района и начали составлять на него за нарушение админпротокол. Чтобы избежать наказания он предложил полицейским взятку в 500 гривен.

Во время досудебного расследования прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности в совершении последним преступления, квалифицированного по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Также стороны согласовали и меру наказания за предложение взятки – штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

В итоге суд согласовал эту сделку, признав обвиняемого виновным в совершении преступления, назначив ему наказание в размере 8500 гривен. Взятку в 500 гривен также конфисковали в пользу государства.

Напомним, как в Николаеве водитель грузовика, проехавший на перекрестке на «красный», пытался дать взятку в 200 гривен патрульным.