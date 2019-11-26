В Николаеве суд арестовал разбойника, который с ножом и угрозами забрал у знакомого планшет

Судья Корабельного районного суда Николаева 22 ноября избрал меру пресечения мужчине, который устроил разбойное нападение на знакомого и забрал у него планшет.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 21 ноября около 19:00 в полицию обратился 35-летний житель Корабельного района и рассказал, что он стал жертвой разбойного нападения. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что в дом потерпевшего пришел его наглядно знакомый. Злоумышленник, угрожая ножом, вошел в дом и потребовал, чтобы хозяин отдал ему свой планшет. После того, как домовладелец отказал, гость начал его бить. Когда пострадавший упал на пол, нападающий отобрал планшет и исчез.

Заслушав объяснения лиц, участвовавших в судебном разбирательстве, исследовав письменные доказательства, приложенные к ходатайству, следственный судья пришел к выводу, что подозрение в совершении уголовного преступления обосновано.

В производстве Центрального и Корабельного районных судов Николаева уже находятся уголовные дела в отношении этого мужчины по его обвинению в совершении корыстных (в том числе и тяжелых) преступлений, а с 19 ноября он разыскивается Новоодесским районным судом Николаевской области в качестве обвиняемого по статье 190 части 2 («Кража») Уголовного Кодекса Украины.

Подозреваемый не имеет постоянного места работы или другого стабильного источника доходов. Данные обстоятельства показывают, что риск совершения подозреваемым другого уголовного преступления существуют, и то, что ни одна другая, более мягкая мера пресечения не сможет риски предотвратить.

Следственным судьей ходатайство было удовлетворено и применена к подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на два месяца.

Напомним, как в Николаеве задержали угнанную в Черкассах «Mazda», а потом оказалось, что и водитель был в розыске за ряд преступлений.