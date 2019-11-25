В центре Николаева столкнулись «BMW» и «Daewoo Matiz»

В Николаеве в понедельник вечером, 25 ноября, на пересечении улиц Московская и Спасская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «BMW» и «Daewoo Matiz».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, водитель «BMW», который двигался по Московской в направлении улицы Никольской, не предоставил преимущество в движении водителю «Daewoo» и въехал в правую боковую часть этого автомобиля.

От удара «Daewoo» развернуло, а водитель получил ушибы головы. Водителю предоставили первую медицинскую помощь работники «скорой», от дельнейшей госпитализации он отказался.

На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, как в Кривом Озере «Range Rover» насмерть сбил велосипедиста, который пересекал дорогу по «зебре».