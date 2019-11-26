В Одессе неизвестные сожгли автомобиль экс-начальника Николаевской таможни

Сегодня ночью на закрытой стоянке Одесской таможни на улице Ивана и Юрия Лип 21-а неизвестные сожгли машину «Skoda Octavia А5» 2010-го годы выпуска, принадлежащую семье исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Игоря Резника.

Об этом сообщает главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook

Игорь Резник – Машина была на закрытой и охраняемой стоянке Одесской таможни, под наблюдением. К сожалению, охранники, видимо, заснули. Машину сожгли, конечно, дерзко, идет следствие, видеозапись есть. Трудно сейчас представить, кому именно выгодно это преступление - сейчас каждый день мы останавливаем контейнеры, где с таможней пытаются договориться о занижении стоимости. Буквально вчера остановили большой груз дорогостоящей техники производства «Apple», стоимостью порядка 300 тысяч долларов, который хотел ввезти без необходимых платежей. Но «договорняков» не будет, - заявил в комментарии Резник.

Журналист отмечает, что это уже второй поджег машины сотрудника Одесской таможни. 26 октября на стоянке Одесской таможни была сожжена машина начальника таможенного поста Вячеслава Харченко, который также связал это с действиями одного из крупнейших одесских операторов-импортеров.

Стоит отметить, что Игорь Резник руководил Николаевской таможней с февраля по май 2019 года. После этого в ведомстве был проведен аудит на предмет растраты средств из Госбюджета. Выяснилось, что в бюджет недопоступило более 160 миллионов гривен. По данному факту ГБР открыло уголовное производство.