НАБУ задержало экс-главу одесской таможни Тупальского и еще шесть человек по делу известного контрабандиста Альперина

Экс-глава киевской таможни Сергей Тупальский был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ»

Среди задержанных - таможенники и помощник Альперина. Самого Альперина задержать не удалось. Вероятно, его предупредили.

«Уважаемые коллеги и друзья! В эту минуту у меня дома проходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в рамках какого дела это происходит. И в любом случае я уверен, что через короткое время безосновательность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз. Общаться мне придется через моего адвоката. Я знаю, что всегда придерживался законодательства и работал в пользу государства. Правда на моей стороне! И готов доказать это!» - заявил Тупальский на своей странице в Facebook.

Сергей Тупальский начал исполнять обязанности начальника Киевского городского таможни с сентября 2016. С мая 2018 по октябрь 2018 на период проведения мероприятий по борьбе с контрабандой в общенациональном масштабе возглавлял отдел администрирования таможенных платежей ГФС Украины. А с декабря 2018 по март 2019 исполнял обязанности начальника Одесской таможни.

Напомним, в конце ноября 2017 года НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тысяч, чтобы закрыть дело. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что «известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту» предъявлено подозрение. При этом генпрокурор Юрий Луценко прямо указал имя Альперина.

Затем Альперину предъявили подозрение, но не задерживали. Позже суд, на который пришел Альперин, избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен. В сентябре у Альперина провели обыски – нашли мешок с деньгами и награду от СБУ.