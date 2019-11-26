На Николаевщине водителю автомойки дали условный срок за то, что он пьяным угнал машину клиента и въехал на ней в столб

Иллюстрация В Вознесенске работник автомойки получил два года условно за то, что пьяным разбил машину клиента.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, ночью 11 августа владелец «Renault Trafic» сообщил в полицию, что исчез его автомобиль, который он накануне оставил на автомойке. Уже через несколько минут полицейские разыскали похищенный автомобиль. Выяснилось, что «Renault» похитил 30-летний работник автомойки. По его словам, он хотел только покататься, но не справился с управлением и врезался в столб электроопоры.

Обвиняемый в суде признал свою вину и заявил, что раскаивается о содеянном.

В итоге суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание в виде пятилет лишения свободы без конфискации его имущества.

Одновременно суд освободил его от назначенного основного наказания, установив ему испытательный срок два года, обязав периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, что ранее подобные инциденты уже происходили как в Николаевской области так и в других регионах. Так, в Николаеве утром 23 ноября 2018 года пьяный работник автомойки разбил автомобиль, который оставил на ночь клиент. При этом владелец разбитого автомобиля возмущался, что никто не собирался возместить этот ущерб.

А в июле 2018 года в Николаеве полицейские задерживали работника СТО, который пьяным угнал с места работы автомобиль, а потом на нем попал в аварию.

Также пьяный работник киевской автомойки угнал и разбил «Mercedes» кума Путина Виктора Медведчука.

А несколько ранее работник автомойки в Николаеве, расположенной на пересечении улиц Лазурной и Красных Маевщиков, на так называемом Намывском кольце, также взял «Toyota Corolla» клиента и разбил ее.