«Подозрения были готовы, но суд может признать доказательства недопустимыми»: Николаевское ГБР передаст НАБУ дело о хищениях на «Ширлане»

Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, которое расследовало хищения при строительстве военного полигона Широкий Лан, направило материалы в военную прокуратуру для определения подследственности за Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом рассказала исполняющая обязанности директора николаевского терруправления ГБР Виктория Басалаева во время брифинга, который состоялся во вторник, 26 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Изменение подследственности за Национальным антикоррупционным бюро Басалаева объяснила тем, что сумма ущерба, определенная во время расследования, составляет более 37 миллионов, и согласно законодательству, следствие должно вести именно НАБУ, иначе доказательства, собранные следователями ГБР, во время судебного рассмотрения могут признать недопустимыми. Также она добавила, что проект подозрения чиновнику Минобороны и директору подрядной фирмы были готовы еще в августе, но из-за процессуальных моментов так и не были вручены, хотя уже было достаточное количество доказательств.

– Именно наши следователи собрали доказательную базу, абсолютно полна, проведены обыски, осмотры, тотальнейшие временные доступы, допросы, экспертизы. На сегодняшний день сумма ущерба выведена – 37 миллионов. Подозрение прописано, сам документ прописан. Там чиновник Минобороны достаточно высокого уровня, там руководитель подрядной организации. По закону, если сумма ущерба превышает 900 тысяч – это подследственность НАБУ. Мы два или три месяца пытались каким-то образом, чтобы мы направили дело в суд, это наш результат работы, наши следователи работали. Но на сегодняшний день мы направили производство в военную прокуратуру, которая осуществляла процессуальное руководство, для определения подследственности за НАБУ. Почему? Потому что, если не тот орган проводил досудебное расследование, объявил подозрение, то это может быть недопустимое доказательство и дело рассыпится в суде, – рассказала она.

– Мы могли бы рискнуть, вызвать, сообщить о подозрении. Но потом в суде дело рассыпится, а кому нужен такой результат? Для нас результат – не просто направить в суд, а получить обвинительный приговор по тем людям, которые действительно виновны, – добавила Басалаева.

Как известно, ГБР в Николаеве открыло уголовное производство по факту нанесения ущерба Украине на сумму примерно 37 миллионов гривен в результате выполнения строительных работ на территории полигона «Широкий лан», что в Николаевской области.

Установлено, что в 2016 году Минобороны заключило с генподрядчиком договор на строительство лагерного городка на территории полигона «Широкий лан». В соответствии с документом, он должен был быть полностью готов и сдан в эксплуатацию в прошлом году, однако некоторые работы так и не были выполнены.

Тогда сообщалось, что технический надзор за осуществлением работ должен был осуществлять военнослужащий Главного квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ) ВСУ. Между тем он свои обязанности выполнил ненадлежащим образом: не убедился в соответствии объема сделанного с условиями договора и не обеспечил целевое и эффективное использование государственных денег.

В результате военное ведомство заплатило компании-строителю 135 миллионов гривен. Согласно подсчетам следователей, 37 миллионов гривен из них ушло на оплату работ, которые не выполнены.

Напомним, что в марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности. А советник президента Юрий Бирюков позднее написал на своей странице в Facebook, что строительство на «Широком лане» реализовывается на разных этапах и «это то, что останется после нашей работы в МО».

Отметим, что компания «РОСТ» должна была получить за работы на полигоне 232 миллиона гривен.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2018 года приезжал на «Широкий Лан» и заявил, что строительство военного городка на полигоне будет завершено к 2019 году.

Также сообщалось о том, что в Минобороны заявили, что подрядчик не может достроить часть военного городка на этом полигоне и компанию обвинили в диверсии.

Отметим, что военная прокуратура в рамках уголовного производства осмотрит объекты строительства объектов в лагерном городке на полигоне «Широкий лан» на Николаевщине.