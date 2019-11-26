ГБР подготовило подозрение нардепу от партии Порошенко за угрозы в адрес Президента

София Федина и Маруся Зверобой Следователи ГБР в сотрудничестве и при оперативном сопровождения СБУ направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Президента Украины действующей народной депутатке Украины и гражданке.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как известно народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом и записали это на видео. В «Слуге народа» потребовали расследовать высказывания нардепа от партии Порошенко в адрес Зеленского. Позже нардеп Федина объяснилась за видео о вариантах гибели Зеленского.

Кроме проекта подозрения, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народной депутатки Украины.

В ГБР квалифицировали преступление как угрозу убийством в отношении Президента Украины (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что нардеп от «Слуги народа» Александр Качура заявил о поступающих ему угрозах из-за поданного тм в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований заявления на народного депутата от «Европейской солидарности» Софию Федину после ее высказываний в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.