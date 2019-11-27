В терруправлении ГБР заявили, что расследуют два дела по деятельности экс-руководителей Николаевской таможни

Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, расследует два уголовных производства относительно экс-руководителей Николаевской таможни ГФС.

Об этом рассказала директор ТУ ГБР Виктория Басалаева во врем брифинга, который прошел во вторник, 26 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– ГБР уделяет достаточно внимания деятельности таможни, в том числе николаевской. По состоянию на сегодняшний день есть два уголовных производства, и они касаются периода работы нескольких руководителей таможни. Подробностей сообщить не могу, продолжаются следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что начальник Николаевский таможни прокомментировал, что выемки документов на таможенных постах были в рамках его заявления в Госбюро расследований.

Также ранее сообщалось, что Николаевская таможня ГФС провела по обращению народного депутата аудит на предмет растраты средств из госбюджета в марте-апреле, когда исполняющим обязанности руководителя таможни был Игорь Резник. По результатам аудита установлено, что за это время при оформлении минеральных удобрений (аммиачной селитры) был осуществим выпуск товаров на основании временных таможенных деклараций с нарушениями действующего законодательства. В результате в государственный бюджет не поступило 162,7 миллионов гривен.

Кроме того, аудит обнаружил факт кражи более тысячи тонн ячменя, которую направили на хранение в состав ООО «Аскет Шиппинг» в Николаеве. Тогдашнее руководство таможни не обеспечило изъятие предмета правонарушения и надлежащего контроля за действиями подчиненных. Николаевская таможня ДФС обратилась по этому факту в Нацполицию области.