В Николаевской области угонщика велосипедов посадили в тюрьму на 4 года

В Николаевской области суд приговорил мужчину к четырем годам тюрьмы за кражу велосипедов.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре Николаевской области.

Житель Врадиевского района с 27 июня по 1 июля прошлого года в пгт Врадиевка совершил кражу пяти велосипедов. В частности, в течение пяти дней злоумышленник похитил два велосипеда с территории лечебного учреждения, два - из подъездов жилых домов и еще один - с территории домовладения, в том числе путем открытого похищения (грабеж).

Обвиняемый не признавал свою вину по указанным эпизодам не признал.

22 ноября Доманевский районный судом признал его виновным по части 1, 2 статьи 185 («Кража») и части 2 статьи 186 («Грабеж») Уголовно кодекса Украины, за что назначил ему реальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, как в Вознесенске 14-летний подросток угнал семь автомобилей «Жигули».