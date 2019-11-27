В США освободили трех мужчин, которые провели 35 лет в тюрьме за убийство, которого не совершали

В американском штате Мэриленд суд освободил трех мужчин, ложно осужденных за убийство, совершенное в 1983 году. Они провели в заключении 35 лет.

Об этом сообщает «Лига.net».

Альфред Честнат, Эндрю Стюарт и Рэнсом Уоткинс были приговорены к пожизненному заключению в 1984 году за убийство 14-летнего мальчика. Им было тогда по 16 лет. В этом году суд постановил возобновить расследование после того, как один из осужденных предоставил недавно обнаруженные новые доказательства.

14-летний Дакетт ДеВитт был застрелен в шею по дороге на занятия в средней школе в Балтиморе 36 лет назад. Убийцы украли куртку мальчика. Государственный обвинитель в ходе пересмотра дела заявил, что «детективы схватили трех 16-летних чернокожих мальчиков, используя для этого показания других подростков-свидетелей, полученные под принуждением».

Обвинители заявили, что в ходе первоначального расследования полиция проигнорировала и скрыла сообщения от нескольких свидетелей, идентифицирующих другого человека в качестве убийцы, и что свидетели на суде не смогли опознать трех подростков на фото.

- Я не думаю, что это победа. Это трагедия. И мы должны признать свою ответственность за это, - сказала гособвинитель Мэрилин Мосби.

Напомним, что ранее в Бангладеш приговорили к смертной казни 16 убийц, которые сожгли школьницу, заявившую о домогательствах.