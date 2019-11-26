На Одесчине в гинекологическом кабинете пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2)   

В Одесском областном онкологическом диспансере на Слободке в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера. 

Об этом говорится в материалах постановления Киевского районного суда Одессы.

Тайную съемку проводили с начала 2018 года по апрель 2019-го.

Досудебным расследованием установлено, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая проводила съемку проведения УЗИ. При этом пациентам не сообщали о наличии камеры и видеофиксации прохождения процедуры УЗИ. 

Одна из пациенток подала заявление в полицию, увидев видео с собой на порнографическом сайте. О наличии камеры и фиксировании процедур ее не предупреждали.

Выяснилось, что кадры с гинекологического кабинета за деньги продавали через интернет за границу.

Правоохранители провели обыски у самого врача и еще одного человека, причастного к распространению видео. Были найдены флешки, жесткие диски с видео, снятыми скрытой камерой. На них наложен арест, возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии.

Напомним, в Одессе салон красоты тайно снимал посетительниц для порносайтов.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность