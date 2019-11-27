На Николаевщине вор совершил кражу из охраняемой территории тюрьмы – теперь он там проведет ближайшие годы

В Вознесенске ранее судимый мужчина обокрал местную исправительную колонию и получил за это три года тюрьмы.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда.

Отметим, что с 2002 года мужчину шесть раз судили за кражи и попытки краж. В 2018 году ему дали четыре года тюрьмы, но освободили под испытательный срок в два года.

Во время действия этого условного срока, 20 июля этого года, он перелез забор охраняемой территории Вознесенской исправительной колонии. Он направился к электрической подстанции тюрьмы и украл оттуда два радиатора с дизельных генераторов, стоимостью 16 тысяч гривен. Потом он продал украденное.

В суде обвиняемый признал свою вину и подтвердил установленные обстоятельства преступления.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 («Кража, совершенная повторно, с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины и назначил ему за это наказание в виде трех лет лишения свободы.

Отметим, что перед этим приговором суд накануне, а именно 25 сентября, за хищение имущества уже назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, поэтому он будет отбывать именно это более строгое наказание.

Напомним, как в американском штате Техас поймали четырех заключенных, которые несколько раз сбегали из тюрьмы и возвращались с виски.