Экс-руководство Госэкоинспекции уличили в расстановке «смотрящих» в областях – такой куратор мог быть и в Николаеве

Сергей Полуэктов Новый глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов заявил, что прошлое руководство ведомства оставило документ с росписью «кураторов» за региональными управлениями инспекции.

Об этом Фирсов написал на своей странице в Facebook.

«Разбираю завалы бумаг, оставшиеся от предыдущего руководства… Среди прочего в стопке бумаг попалась вот такая таблица. Видите эти надписи от руки у фамилий областных руководителей? Да, это именно то, о чем вы подумали. Подписаны неофициальные кураторы, которые ставили этих людей управлять областями. Так мы узнаем, что в Донецкой области руководил экоинспекцией ставленник Олега Недавы (помните, «Олег, вынеси козла»?), в Харьковской – человек Администрации Президента (то есть её главы Райнина) и т.д. Самое смешное, что такие документы даже не считали нужным уничтожить, и просто бросили в кабинете. Думаю, нет нужды объяснять, почему экоинспекции нужна серьезная чистка? В ближайшее время этим и займемся», - сообщил Фирсов.

В таблице возле Николаевской области стоят две буквы «ОВ» и минус. Также туда вписана фамилия первого заместителя управления инспекции в Николаевской области Сергея Полуэктова, возле которой поставили плюс.

Сам Полуэктов из Днепра, ранее работал в ГФС и Госэкоинспекции Столичного округа. В феврале 2019 года он подал декларацию как претендент на должность первого заместителя управления инспекции в Николаевской области, которую в результате и получил.