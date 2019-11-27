ГБР завела дело на руководство Департамента гостайны СБУ за вымогательство денег у предпринимателей – задержан замглавы ведомства Муратов

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило коррупционную схему в Департаменте охраны государственной тайны и лицензирования (ДОГТЛ) Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает первый заместитель директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

По ее словам, руководство Департамента систематически требовало и получало взятки от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. С каждого предпринимателя требовали от 20 до 300 тысяч гривен.

«Первый заместитель начальника ДОГТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов, перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги. Затем давал четкую команду давить морально, пока не оплатят определенную сумму. Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОГТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия», - сообщила Варченко.

На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Обновлено 10:30 По данным источников Преступности.НЕТ в центральном аппарате СБУ дело расследовали оперативники внутренней безопасности СБУ совместно с детективами ГБР. На данный момент проводятся обыски по местам жительства фигурантов дела. По данному делу задержан замглавы департамента полковник Владимир Муратов и один из начальников отдела департамента.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует уголовное производство в отношении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в пытках и жестоком обращении с задержанным.