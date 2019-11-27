Контрабандист Альперин сам пришел в Антикоррупционную прокуратуру, его задержали детективы НАБУ

Одессит Вадим Альперин, которого называют «одним из крестных отцов контрабанды» в Украине, 27 ноября вместе с адвокатом пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом Альперин сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан помочь в задержании контрабандиста Вадима Альперина.

Альперин на это отреагировал обещанием придти в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, чтобы «прояснить ситуацию». Затем Альперин опубликовал свое фото на входе в САП.

Обновлено в 18:21. В пресс-службе НАБУ сообщили, что задержали Альперина.

«Задержан человек, которого следствие считает главой преступной организации, которая совершала преступления, связанные с махинациями с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП проводят необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении», - сообщили в НАБУ.

Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные частью 1 статьи 255 («Создание преступной организации»), частью 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах») и частью 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее НАБУ по делу контрабандиста Альперина задержало руководство Киевской таможни.

В конце ноября 2017 года НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тысяч, чтобы закрыть дело. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что «известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту» предъявлено подозрение. При этом генпрокурор Юрий Луценко прямо указал имя Альперина.

Затем Альперину предъявили подозрение, но не задерживали. Позже суд, на который пришел Альперин, избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен. В сентябре 2017 года у Альперина провели обыски – нашли мешок с деньгами и награду от СБУ.