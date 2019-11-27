В США журналист требовал компенсацию в миллион долларов за его заключение в Иране – суд назначил $180 миллионов

Федеральный судья США принял решение компенсировать журналисту The Washington Post Джейсону Резаяну и его семье почти $180 млн по делу против Ирана. Журналист отбыл 544 дня в неволе и подвергся пыткам.

Об этом сообщил CBS News.

«Иран захватил Джейсона, угрожал убить Джейсона, и сделал это с целью заставить США освободить узников Ирана как условие освобождения Джейсона», — заявил судья Ричард Леон.

Он добавил, что держать мужчину в заложниках и пытать его, чтобы получить преимущество в переговорах с США, это возмутительно и заслуживает наказания.

В то же время, в Иране с таким решением не согласны якобы потому, что суд не определил конкретно, кто именно должен заплатить журналисту эти средства: Иран или Фонд, созданный правительством США для компенсаций жертвам терроризма.

«Господин Джейсон Резаяну ... был осужден в целях безопасности, а Исламская Республика Иран заменила его (приговор максимального наказания — ПН.) на лишение свободы», — заявил представитель министерства иностранных дел Ирана, добавив, что журналиста помиловали, несмотря на открытое дело.

Отметим, 8 января 2019 года стало известно, что журналист The Washington Post Джейсон Резаян даст показания в федеральном суде США против властей Ирана. Он обвиняет правительство в похищении, удержании в заложниках и пытках. Его освободили из тюрьмы три года назад.

Журналист работал специальным корреспондентом Washington Post в период с 2012 по 2016 год. Его арестовали перед тем, как он должен был опубликовать план властей США об ограничении иранской ядерной программы. Также на два месяца задержали его жену. Журналист требовал компенсации в размере миллиона долларов и признания, что его арест — попытка шантажировать американские власти.

В тюрьме он находился 544 дня. Джейсона Резаяна освободили в результате обмена заключенными, в день, когда подписали ядерную сделку.