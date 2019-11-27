В Днепре спецназ полиции задержал банду, которая занимала разбоями

В Днепре сотрудники Нацполиции задержали пять человек по якобы подозрению в совершении ряда разбойных нападений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации пресс-службы, 23 сентября в полицию обратились двое потерпевших, которые рассказали, что на них было совершено разбойное нападение. Под угрозами они отдали правонарушителям более 100 000 гривен.

В ходе расследования полиция установила возможных причастных к нападению и совместно с бойцами спецназа задержала их. 24 ноября полиция провела обыски по месту их проживания, в результате которых было изъято четыре пистолета, ружье и патроны. Также полицейские изъяли наручные часы, золотые украшения, мобильные телефоны, долговые расписки.

Напомним, на Киевщине по подозрению в разбое задержали банду грузин – двое из них оказались бывшими высокопоставленными сотрудниками МВД Грузии.