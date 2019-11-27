Руководство харьковских тюрем воровало продукты, предназначенные для арестантов – их потом сбывали в розницу в магазинах

СБУ пресекла масштабные хищения продуктов питания, которые организовало руководство исправительных колоний в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Руководство колоний незаконно продавало продукты питания, которые централизованно закупил Минюст для рациона осужденных. Оптовые партии продовольственных товаров сбывали через посредников для учреждений розничной торговли города.

«Нелегально реализованную продукцию списывали как якобы потраченную на нужды заключенных. «Торговля» велась за наличные непосредственно с режимной территории исправительных колоний. По предварительным оценкам, размер причиненного государству материального ущерба превышает полмиллиона гривен», - сообщили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали загруженные товаром автомобили посредников во время очередного выезда из одной из колоний. Из двух автомобилей изъяли почти три тонны украденных продуктов. Во время 15 обысков, проведенных в служебных помещениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, четырех исправительных колониях и в помещениях фигурантов дела, обнаружили деньги, полученные от сделок. Также задокументировали недостачу товаров на складах.

В рамках уголовного производства задержали двух заместителей руководителей исправительных учреждений и посредника. Операция проводилась совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве и под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

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