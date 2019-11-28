«E-учебник»: Николаевских чиновников заподозрили в хищении ₴15 миллионов на программе, которую внедряла команда экс-губернатора Савченко

Николаевское территориальное управление ГБР совместно с СБУ заподозрило должностных лиц Николаевского областного совета, Департамента образования и науки областной государственной администрации и одного из коммунальных учреждений в создании механизма присвоения средств из Государственного бюджета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что оперативники СБУ совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, установили, что чиновники в сговоре с представителями двух коммерческих структур, завладели средствами, которые были предназначены для закупки программного обеспечения (услуги доступа к использованию учебников и учебно-методических пособий в электронном виде) учебников для учебных заведений региона.

«Правоохранители установили, что противоправная деятельность должностных лиц заключается в намеренном увеличении объема финансирования Программы развития образования на 2017-2021 гг. С целью закупки подключений (кодов доступа) к системе электронных, интерактивных учебников, пользование которыми Министерством образования и науки предусмотрено на безвозмездной основе», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас в Николаевском областном совете, Департаменте образования ОГА, а также в одном из коммунальных учреждений, по месту жительства фигурантов, а также в принадлежащих им автомобилях, в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») происходят санкционированные обыски. Во время следственных действий изъяты документация, печати, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность чиновников.

Обновлено 13:00 Как сообщает "Преступности.НЕТ", глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко в комментарии журналистам рассказала, что изымают правоохранители.

— Они сегодня у нас изымают Программу по развитию образования, оригинал программы, решение сессии, оригинал, решение сессии, подписанное мною, - сказала Москаленко.

Также она подчеркнула, что не понимает, почему обыски проходят в облсовете, если закупкой учебников занимались с подачи управления образования Николаевской облгосадминистрации.

Обновлено 12:21 Сотрудники ГБР и СБУ зачитали Виктории Москаленко определение судья Заводского райсуда Сергея Щербины на проведения обыска в здании Николаевского облсовета.

На данный момент в здании облсовета проходят следственные действия.

Стоит отметить, что речь идет о программе «Электронный учебник», которую в Николаевской области внедряла команда теперь уже экс-главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. За эту программу отвечал его заместитель Александр Кушнир. В качестве примера внедрения программы он приводил Врадиевский район, где все учебные заведения подключились к системе «Электронный учебник».

Стоит отметить, что, по информации «Преступности.НЕТ», уголовное производство было открыто в июне 2019 года. При этом услуги по закупке ключей доступа были заказаны у одесской фирмы «Электроник Солюшенс». В частности, 1 июля 2019 года коммунальное учреждение «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» Николаевского областного совета (именно в нем сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски) заключило договор на сумму в 9,98 миллионов гривен. При этом 13 апреля 2018 года Департамент образования и науки Николаевской ОГА заключил с этой же фирмой договор на 12,9 миллионов гривен.

По информации издания «Думская», ПП «Электроник Солюшенс» принадлежит некоему Дмитрию Скоморохову. Ранее фирма называлась «Карлитон-Сервис» и занималась организацией похорон, но в 2017-м переквалифицировалась на «консультационные услуги в области компьютерных технологий» и «деятельность по управлению компьютерным оборудованием». В Одессе она оказала аналогичных услуг на 14 миллионов гривен. При этом издание отмечает, что услуги у этой компании придется заказывать каждый год.

Напомним, 18 сентября полиция и СБУ задержали члена региональной комиссии Николаевского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, который требовал взятку в размере 40 тысяч гривен. Позже стало известно, что к схеме вымогательства причастен руководитель департамента агропромышленного развития Николаевской облгосадминистрации Елена Пискун.