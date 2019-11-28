В центре Николаева на проспекте «ВАЗ» врезался в дерево и столкнулся с иномаркой – двое пострадавших, в том числе ребенок

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" В четверг, 28 ноября, в Николаеве на проспекте Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ВАЗ» и «Audi», в результате которого пострадали два человека.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ» двигался по проспекту со стороны 3-й Слободской в сторону Садовой и потерял управление, в результате чего врезался в дерево. От удара автомобиль по инерции начал самовольное движение и столкнулся с «Audi».

Вследствие аварии пострадали два человека, которые находились в автомобиле «ВАЗ» – водитель и ребенок. Их с места инцидента забрала карета скорой медицинской помощи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Новости-Н

Напомним, как в парке «Юность» в Николаеве «Audi» влетела в дерево – водитель иномарки с места аварии пропал.