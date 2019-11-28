Начальник киевской рыбохраны заявил, что Госрыбагенство отправило 12 кг гнилого судака в Николаев для бездомных

Начальник киевского рыбоохранного патруля в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины Владимир Мухин заявил, что в сентябре 2019 года в николаевский центр реитеграции бездомных людей завезли 12 килограмм гнилой рыбы.

Об этом свидетельствуют акты приема-передачи рыбы, которую привезли из Киева в Николаев, которые чиновник опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Владимира Мухина, 11 сентября на Киевском водохранилище в устье реки Тетерев рыбохранный патруль зафиксировал факт бесхозного имущества и изъял 65 сетей длиной более 4,5 км, в которых находилось 94 килограмма рыбы, из которой 12 килограмм были с характерным запахом гнили. Уже 12 сентября об этом отчитались на официальном сайте страницы в Facebook Госрыбагентства.

«Мною и сознательной общественностью сразу были замечены определенные разногласия между заявленными фактами и изложенными фото, в том числе в отчете отсутствовала ценная промышленная рыба судак, зато на фото судак присутствовал. Сразу же пресс-секретарь и помощницей Председателя было отмечено, дословно: «акт в фото для ознакомления. Гнилую рыбу раньше не расписывали, фото гнилой рыбы также не очень приятные для просмотра ..., гнилую рыбу сдают на утилизацию. Не ищите везде зради», - написал начальник Киевского рыбохранного патруля.

При этом, уже через 12, а именно 23 сентября, «в нарушение всех требований законодательства, Госрыбагентство передает 12 килограмм гнилой!!! рыбы в подчинение территориального управления Николаевской области и в этот же день эта самая гнилая рыба, согласно накладной, передается, ВНИМАНИЕ!!! ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ в ЦЕНТР реинтеграции бездомных граждан в городе Николаеве». Чиновник отмечает, что рыбу передали без сертификатов качества и лабораторных исследований.

«Вы только представьте, Председатель Госрыбагентства (Ярослав Белов, - ПН), который должен обеспечить продовольственную безопасность для граждан Украины, вопреки Конституции Украины, присяге государственного служащего и действующему законодавста, с помощью своих подчиненных утилизирует гнилую рыбу бездомным, другим социально незащищенным слоям населения и что самое страшное, вероятно детям в специализированных учебных заведениях и домах интернатах!!!» - возмущен Владимир Мухин.

«Эти факты нужно рассматривать не только в призме уголовного преступления, но и через призму пренебрежения и аморального отношения к людям. Хороший хозяин даже собак не будет кормить гнилой рыбой. Фашисты в военные годы осуществляли геноцид сжигая людей в газовых камерах, а в наше время Госрыбагентство во главе с аморфным господином Беловым травит украинцев и повышает статистику заболеваемости ботулизмом и другие опасные, в частности смертельные болезни», - добавил он.

Также он задается рядом вопросов: «зачем гнилую рыбу из Киевской области перевозить в Николаев, ведь это более 500 километров; сколько на это потрачено государственных средств и средств налогоплательщиков; где, у кого и при каких условиях почти две недели сохранялась гнилая рыба; чем руководствовались чиновники и каким здоровым или больным рассудком, передавая гнилую рыбу в Центр реинтеграции бездомных граждан; сколько гнилой рыбы в течение каденции господина Белова его непосредственными подчиненными были переданы в Центры реинтеграции бездомных граждан, школ-интернатов и детских домов по Украине и самое главное: сколько украинцев отравились или не дай Бог умерло от преступных действий должностных лиц Госрыбагентства!?»

В связи с этим Владимир Мухин считает, что Ярослав Белов со своей свитой должен понести уголовную, дисциплинарную и материальную ответственность, возместив пострадавшим ущерб, нанесенный их здоровью, а также уйти с должности и публично извиниться лично и своих подчиненных за пренебрежение к человеческим ценностям перед Украинским народом.

Также он добавил, что осознает, что после освещения данных фактов в отношении него в десятки раз усилится давление и дискредитация со стороны Председателя Госрыбагентства и его покровителей.

«Несмотря на это, он обратился к руководству правительства, профильного министерства и комитетов ВРУ, правоохранительных органов, сознательной общественности и незаангажированных журналистов, провести полную, всестороннюю и объективную проверку, а также взять на контроль!!!» - подытожил чиновник.

Напомним, что 27 ноября председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Ярослав Белов заявил, что уволился с должности.