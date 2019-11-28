В Киеве ночью неизвестные через балкон проникли в офис НСЖУ и похитили из сейфа деньги с документами

В ночь на 28 ноября в Киеве на Крещатике неизвестные ворвались в здание Национального союза журналистов. Злоумышленники попали в помещение через балкон и похитили из сейфа документы и деньги.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

«Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства … Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуты на стол, ящики раскрыты. Исчезли документы и ценные вещи — еще выясняем …» — написал Томиленко.

В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители разыскивают лиц, причастных к ограблению офиса НСЖУ.

«Предварительно установлено, что неизвестные попали в помещение через балкон и путем взлома сейфа похитили оттуда деньги. Сейчас правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают работников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения», - сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, как в Николаеве воры ночью, воспользовавшись дырой в стене, вскрыли несколько офисов в бизнес-центре.