Двух жителей Николаевщины будут судить за домашнее насилие – они угрожали расправой жене и бабушке

В Снигиревском районе Николаевской области отдали под суд двух местных жителей, которые обвиняются в домашнем насилии.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В первом случае будут судить жителя села Новопетровка, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие в отношении своей бывшей жены. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз пришел к её дому, оскорблял нецензурной бранью и угрожал физической расправой в присутствии их несовершеннолетних детей.

Аналогичное преступление совершил житель села Афанасьевка, который систематически совершал психологическое насилие по отношению к своей бабушке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он высказывал в её адрес ругательства, нанес два удара пластиковой бутылкой по голове, после приставил нож к телу старушки и угрожал расправой.

Обвинительные акты в отношении злоумышленников направили в Снигиревский районный суд. За совершенное им грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что ранее суд приговорил к трем месяцам ареста киевлянина, который издевался над своей женой и постоянно её запугивал.