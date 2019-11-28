На Николаевщине за сутки случилось четыре пожара в жилых домах - к их ликвидации привлекли 19 спасателей

За прошедшие сутки, 27 ноября подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировано 4 пожара жилых домов.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

О первом случае сообщили в 8:08. Пожар произошел на улице Троицкой города Николаева. На место направили спасателей 4-й государственной пожарно-спасательной части, которые установили, что загорелись старые вещи в жилом доме. Уже в 08:18 возгорание локализовали и в 8:42 ликвидировали на площади 6 кв. Предполагаемая причина - неосторожность при курении владельца.

О пожаре по улице Центральная села Гойдаи Кривоозерского района сообщили в 12:14. Пожарные 18-й ГПСЧ в 12:48 локализовали возгорание и в 15:17 ликвидировали его на площади 56 квадратных метров.

Подобная ситуация произошла и на улице Молодежной села Привольное Баштанского района. О пожаре перекрытия жилого дома сообщили в 16:48. Спасатели 7-й ГПСЧ в 17:12 пожар локализовали и в 18:00 ликвидировали на площади 15 квадратных метрах.

Предполагаемая причина обоих пожаров - нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

В 21:08 сообщили о пожаре по улице Чехова село Каменный Мост Первомайского района. Пожарными 23-й ГПСЧ в 21:50 пожар локализован и в 23:23 - ликвидирован на площади 26 квадратных метров, ее причиной стало короткое замыкание электросети.

Всего на пожарах работало 19 человек от ГСЧС и 4 единицы техники. Дополнительно привлекались спасатели местных пожарных команд «Привольное» и «Подгородняя», сотрудники полиции и бригады АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, что в Николаеве и области горела квартира захламленная мусором и частный дом - женщину доставили в больницу, а мужчина-инвалид погиб.