Испанская полиция показала подводную лодку, на которой контрабандисты перевозили кокаин

Испанская полиция продемонстрировала груз наркотиков и конфискованную подводную лодку, захваченную 25 ноября.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Pais.

Правоохранители захватили субмарину в воскресенье в провинции Понтеведра, а затем отбуксировали в небольшую гавань Алдана. 27 ноября ее подняли с помощью больших кранов, после чего полиция изъяла 3 тонны наркотиков, упакованных в 152 пакета. Стоимость наркотиков составляет более 100 миллионов евро.

- Это – историческая операция, поскольку впервые корабль таких характеристик захвачен в Европе. После этой международной операции будет проведено расследование, - сказал представитель правительства Галисии, поблагодарив власти США, Великобритании, Бразилии и Португалии за сотрудничество.

Субмарина длиной 22 метра была построена в Гайане. Она оборудована дизельным двигателем, который способен развивать скорость до 10 узлов, и может находиться под водой до трех недель. В Европу она прибыла из Колумбии. Два члена экипажа, эквадорцы, были арестованы.

¿Aun no has visto el submarino interceptado con 3000 kg de cocaína en una operación conjunta de Policía, Vigilancia Aduanera y Guardia Civil?. Es la primera vez que se interviene uno en #Europa#JuntosATuServiciohttps://t.co/MhdNkL3Hzt pic.twitter.com/tHzd7BrL8t — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 27, 2019

Субмарины регулярно используются наркокартелями для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США. С 2006 года также появлялась информация, что подобные субмарины отправляли в Испанию и Африку, но их так ни разу не удалось конфисковать.