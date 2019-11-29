Испанская полиция показала подводную лодку, на которой контрабандисты перевозили кокаин

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Испанская полиция продемонстрировала груз наркотиков и конфискованную подводную лодку, захваченную 25 ноября.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Pais.

Правоохранители захватили субмарину в воскресенье в провинции Понтеведра, а затем отбуксировали в небольшую гавань Алдана. 27 ноября ее подняли с помощью больших кранов, после чего полиция изъяла 3 тонны наркотиков, упакованных в 152 пакета. Стоимость наркотиков составляет более 100 миллионов евро.

- Это – историческая операция, поскольку впервые корабль таких характеристик захвачен в Европе. После этой международной операции будет проведено расследование, - сказал представитель правительства Галисии, поблагодарив власти США, Великобритании, Бразилии и Португалии за сотрудничество.

Субмарина длиной 22 метра была построена в Гайане. Она оборудована дизельным двигателем, который способен развивать скорость до 10 узлов, и может находиться под водой до трех недель. В Европу она прибыла из Колумбии. Два члена экипажа, эквадорцы, были арестованы.

Субмарины регулярно используются наркокартелями для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США. С 2006 года также появлялась информация, что подобные субмарины отправляли в Испанию и Африку, но их так ни разу не удалось конфисковать.

Вадим Богданов

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