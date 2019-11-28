Депутаты Николаевского облсовета решили провести завтра сессию и рассмотреть вопрос об отставке Москаленко

Депутаты Николаевского областного совета решили провести внеочередное пленарное заседание 29 ноября, вопреки решению главы облсовета Виктории Москаленко о проведении сессии 3 декабря.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил депутат Вадим Олабин.

По его словам, депутаты занесли соответствующее письмо с подписью 33 членов депутатского корпуса лично Виктории Москаленко. Сама глава облсовета, по словам Олабина, заявила, что это «шабаш», направленный на то, чтоб снять ее с должности.

— Мы сегодня занесли письмо с подписью 33 депутатов. Письмо о том, что, в связи с тем, что есть срочные вопросы в Николаевской области. В частности, бюджет, программа «Турбота», мы решили не третьего, а раньше проводить сессию, потому что есть другие вопросы. Она сказала, что это шабаш, который направлен на ее снятие, - сказал Олабин.

В то же время депутаты написали еще одно письмо. В нем они просят саму Москаленко внести в повестку дня вопрос о снятии ее с должности. Под обращением подписались 34 депутата.

Примечательно, что один из депутатов, поставивший подпись под обращением – депутат Григорий Марин. Как сообщила советница Москаленко Оксана Корсак у себя на странице в Facebook, 26 ноября, в день проведения сессии, депутат попал в больницу. Добавим, что письмо с его подписью датировано 26 ноября.

В то же время, как сообщили "Преступности.НЕТ" источники в облсовете, оригинала письма с требованием внести в повестку дня вопроса об отставке Москаленко нет. По словам источника, замглавы облсовета Андрей Кротов 26 ноября насильно забрал у начальника общего отдела облсовета Елены Седовой оригинал этого письма.

Напомним, 26 ноября должна была состояться сессия Николаевского областного совета. Москаленко лично вынесла на повестку дня вопрос о лишении полномочий своего заместителя Андрея Кротова, которого обвиняет в том, что он активно сотрудничает с главой ОГА Александром Стадником. При этом, депутаты выразили готовность внести в повестку вопрос о том, чтоб снять с должности главы облсовета саму Москаленко. Сама сессия так и не началась – сначала пришло сообщение о минировании здания, которое позже не подтвердилось, потом в здание облсовета пришли добровольческие объединения, члены которых поддерживали Москаленко и требовали, чтоб депутаты не рассматривали вопрос об ее отставке. Все это время был перерыв, в течение которого главе облсовета стало плохо и ей вызвали врачей. В свою очередь, около 20 депутатов собрались на закрытое совещание, где решали вопрос о том, сколько голосов готовы отдать за снятие Москаленко с должности. После нескольких часов перерыва глава облсовета вышла к депутатам, объявила о закрытии сессии и назначила внеочередное заседание на 3 декабря.

В то же время, глава ОГА Александр Стадник заявил, что не имеет никакого отношения к этой ситуации, никого не принуждает голосовать против Виктории Москаленко.

Также глава облсовета заявила, что Президент Владимир Зеленский не доволен ее позицией по поводу «формулы Штайнмайера». При этом, Москаленко намекнула на то, что конкретно о снятии ее с поста главы Зеленский не говорил, но эти события взаимосвязаны. Глава ОГА, в свою очередь, опроверг это заявление.