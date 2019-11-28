Проводник поезда «Николаев-Киев» вымогал взятку у пассажирки, везшей собачку: «Покупай у меня чай на 100 гривен»

Проводник вагона №5 поезда «Интерсити» (766 ОА ФИРМ ИС), который 26 ноября ехал из Николаева в Киев, вымогал взятку у владелицы маленькой собаки. Иначе он угрожал высадить пассажирку на полпути.

Об этом сообщила пострадавшая жительница Николаева Татьяна Бочкарева на своей странице в Facebook.

Собачку перевозили в боксе, специально предназначенном для перевозки животных. Для её перевозки оформили все документы, которые требует «Укрзалізниця».

На перроне проводнику показали билет, а также документы на перевозку собачки: международный ветеринарный паспорт и проездной документ на собаку – багажную квитанцию. Проводник не захотел пускать девушку в салон и отправил к начальнику поезда, притом, что поезд в Николаеве стоит всего 2 минуты.

«Я побежала к начальнику поезда, он стоял около 4 вагона, объяснила ситуацию, показала документы, и он меня пропустил… Когда поезд тронулся, проводник вызвал меня к себе в купе и на повышенных тонах начал говорить, что высадит меня через несколько часов на следующей станции – в Долинской, потому что у меня нет какой-то еще ветеринарной справки… Проводник попросил снова дать проездной билет на собаку, я дала билет, а он демонстративно порвал его у меня перед лицом и швырнул под ноги. При этом он сильно кричал, махал руками, унижал.

- Нет билета, нет больше и собаки. Никакая собака с тобой дальше в поезде не едет. А теперь как хочешь, но покупай у меня чай на 100 гривен или вафли, мне надо сделать перед начальством план и получить премию. Если нет – то ты выходишь на станции в Долинской… Будет тебе урок на следующий раз. Если у тебя будет этот следующий раз...», - сообщила Бочкарева.

Далее проводник начал говорить, что честно работает, платит налоги, очень боится сокращения, а пассажирка «жлобится» купить за 200 гривен ветеринарную справку, которую он требует.

«Я начала плакать, положила ему на кровать те 100 гривен и вышла. Далее я хотела искать начальника поезда, но поскольку я перевозила собаку в боксе, то боялась её оставить, ведь проводник порвал проездной на неё и сказал, что собаки у меня больше нет, я боялась, что пока я буду искать начальника, собаку просто выбросят в окно. Я хотела только безопасно доехать до Киева. Далее я пошла посмотреть имя и фамилию проводника, но он снял эту информацию с таблички на дверях своего купе. Вместе со мной ехал пассажир Андрей Фрол (место 067), который был свидетелем ситуации и сразу написал в Антикоррупционное бюро о вымогательстве».

«Когда поезд прибыл в Киев в 23:14, я начала искать начальника, но на перроне его не было, тогда я подошла к проводнику соседнего вагона и спросила, как мне узнать фамилию моего проводника из вагона №5, на что получила ответ, что информация конфиденциальная. Я пошла к дежурному вокзала, объяснила ситуацию, и женщина посоветовала мне звонить на горячую линию «Укрзалізниці». Я позвонила сразу и оставила жалобу», - сообщила Бочкарева.

Напомним, в 2017 году «Укрзалізниця» за пьянство уволила двух проводников, которые работали на николаевских направлениях.